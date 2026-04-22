LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA | al comando della gara ci sono sei uomini

Alle 10 di questa mattina è iniziata la gara della Freccia Vallone 2026, con sei corridori in testa alla corsa. È possibile seguire la diretta della tappa del Tour of the Alps e quella femminile della Freccia Vallone a partire dalle 15. Per aggiornamenti in tempo reale, cliccare sul link dedicato. La corsa prosegue con diversi atleti ancora in lotta per la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 13:02 Il drappello di testa guadagna ancora qualcosa. Il gruppo insegue a 2’54”. 12:59 La velocità media della prima ora di gara è stata di 44,2 kmh. 12:56 La prossima difficoltà da scalare sarà la Côte de Hermanne (2.1km al 5.5%). 12:53 Il belga Vincent Van Hemelen ha vinto lo sprint della Côte des Forges (40 km). 12:50 INEOS Grenadiers e Decathlon CMA CGM Team tirano il gruppo. 12:47 Il vantaggio dei fuggitivi si mantiene stabile. Il gruppo insegue a 2’50”. 12:44 La prossima asperità da affrontare sarà la Côte des Forges (1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: al comando della gara ci sono sei uomini Notizie correlate LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: sei uomini all’attaccoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10. LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: iniziata la garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: DIRETTA Freccia Vallone 2026 LIVE; Freccia Vallone 2026, il Muro è senza padrone: Seixas sfida tutti a Huy; Dove vedere in tv la Freccia Vallone 2026: orario, canale in chiaro, streaming; Freccia Vallone 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming. LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: i fuggitivi consolidano il vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE ... oasport.it LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: Vollering contro tutte, aggiornamenti dalle 15.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 ... oasport.it Ci siamo! È tempo di Freccia Vallone: la classifica belga torna protagonista come sequel dell’Amstel Gold Race e aperitivo della Liegi-Bastogne-Liegi Senza il campione uscente Tadej Pogacar e neanche Remco Evenepoel, vedremo se il baby-fenome - facebook.com facebook Pronti per le emozioni della Freccia Vallone #FlecheWallonne x.com