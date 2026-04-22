LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA | iniziata la gara

È iniziata la gara della Freccia Vallone 2026, con aggiornamenti disponibili tramite la diretta online. La corsa del Tour of the Alps è partita questa mattina alle 10, mentre alle 15 si svolge la competizione femminile della stessa manifestazione. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato. La manifestazione coinvolge diverse tappe e categorie, con le corse che si svolgono in diverse località.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 12.01 Nuovi attacchi nel gruppo. 11.58 Ha provato uno scatto un corridore della TotalEnergies, subito raggiunto. 11.56 Non ha preso il via il kazako Alexey Lutsenko (NSN Cycling Team). 11.53 INIZIATA UFFICIALMENTE LA FRECCIA VALLONE 2026. 11.51 L’uomo più indicato per questa corsa in casa azzurra è Christian Scaroni. 11.49 L’Italia, da diversi anni, non riesce purtroppo ad essere protagonista della prestigiosa classica belga. Il podio più recente risale al terzo posto del 2019 conquistato da Diego Ulissi (presente anche oggi, ma ormai lontano dalla forma di quegli anni), mentre l’ultimo successo, nel 2009, porta la firma del compianto Davide Rebellin.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: iniziata la gara Notizie correlate LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: tutto pronto per il viaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10. LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: Vollering contro tutte, italiane per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Freccia Vallone... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Freccia Vallone 2026, il Muro è senza padrone: Seixas sfida tutti a Huy; Dove vedere in tv la Freccia Vallone 2026: orario, canale in chiaro, streaming; Diritti TV, quest’anno la RAI non trasmetterà neanche la Freccia Vallone 2026; Freccia Vallone 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming. LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: tutto pronto per il viaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE ... oasport.it LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: Vollering contro tutte, aggiornamenti dalle 15.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 ... oasport.it Ci siamo! È tempo di Freccia Vallone: la classifica belga torna protagonista come sequel dell’Amstel Gold Race e aperitivo della Liegi-Bastogne-Liegi Senza il campione uscente Tadej Pogacar e neanche Remco Evenepoel, vedremo se il baby-fenome - facebook.com facebook Pronti per le emozioni della Freccia Vallone #FlecheWallonne x.com