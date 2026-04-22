LIVE Cinà-Moller ATP Madrid 2026 in DIRETTA | match che può essere equilibrato

Oggi si svolge il primo turno dell’ATP Madrid 2026, con un incontro tra il tennista italiano Federico Cinà e il danese Elmer Moller. La partita è prevista in diretta, con l’inizio stimato non prima delle 13.30, e rappresenta un momento cruciale per entrambe le nazionali. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sulla sfida, che si prevede equilibrata e aperta a diverse possibilità di risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Federico Cinà e il danese Elmer Moller, valido per il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid. Il classe 2007 siciliano, numero 205 del mondo, è riuscito ad accedere al tabellone principale grazie a una wild card concessa dagli organizzatori, proprio come lo scorso anno, quando fu sconfitto al secondo turno, in tre set, dallo statunitense Sebastian Korda. Inizialmente Cinà avrebbe dovuto sfidare il californiano Alex Michelsen, ma il ritiro del britannico Jack Draper ha accreditato il ventunenne di Laguna Hills della testa di serie numero 33, con conseguente modifica dell’accoppiamento.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: match che può essere equilibrato Notizie correlate LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane italiano cerca un salto di qualitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Federico Cinà e il... LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:58 Ancora pochi minuti all’ingresso in campo dei due protagonisti dell’incontro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane italiano cerca un salto di qualità; Live Elmer Møller - Federico Cinà - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 22/04/2026; Definito l’avversario di Federico Cinà nell’ATP di Madrid: spicchio di tabellone con Sinner; Dove vedere in tv Berrettini-Prizmic oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming. LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane italiano cerca un salto di qualitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l'azzurro Federico Cinà e il ... oasport.it