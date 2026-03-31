LIVE Cinà-Muller 2-6 3-6 ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | netta sconfitta per il giovane azzurro

Durante la partita valida per l'ATP di Marrakech, il giocatore locale ha vinto con un punteggio di 6-2 6-3 contro il giovane azzurro. La partita si è conclusa dopo circa un'ora di gioco, con l'azzurro che ha commesso due doppi falli consecutivi nelle fasi finali. La sfida è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ALEXANDER MULLER b. FEDERICO CINA’ 6-2 6-3. Il giovane azzurro chiude nel peggiore dei modi, con due doppi falli consecutivi. Muller avanza al secondo turno. 30-40 Doppio fallo Cinà. Match point. 30-30 Dritto incrociato vincente del siciliano. 15-30 Decolla il dritto in uscita dal servizio di Cinà. 15-15 Rovescio vincente dal centro dell’italiano. 0-15 Ancora una palla corta deliziosa del francese. 3-5 Game Muller. Prima vincente. Cinà serve per rimanere nel match. 40-30 Servizio e dritto. Palla del 5-3. 30-30 Ottima costruzione del punto dell’azzurro, che spinge con il rovescio e chiude con il dritto in avanzamento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Muller 2-6 3-6, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: netta sconfitta per il giovane azzurro Articoli correlati LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: l’astro nascente azzurro contro l’esperto franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 250 di Marrakech tra... LIVE Cinà-Muller 2-1, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: break e controbreak in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 E’ lunga stavolta la risposta del francese. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Cinà-Muller oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streaming; Napoli su SuperTennis: Dalla Valle raggiunge nei quarti Cinà, Bondioli e Ribecai; LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: l’astro nascente azzurro contro l’esperto francese; LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: esordio contro l’emergente peruviano. LIVE Cinà-Muller 2-6 3-4, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: set e break di margine per il franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Gran smorzata di rovescio del transalpino. 3-4 Game Cinà. E' largo il passante di dritto di Muller. 40-30 ... oasport.it Luciano Darderi guida il tabellone di Marrakech e probabilmente avrà il derby con Bellucci all'esordio. Per Berrettini rivincita contro Buse, Cinà ci prova con Muller - facebook.com facebook Usciti i tabelloni degli ATP 250 della prossima settimana 4 italiani saranno impegnati a Marrakech: Darderi, testa di serie n°1, avrà il bye al primo turno, Berrettini sfiderà Ignacio Buse, Bellucci il marocchino Bennani (WC), mentre Federicò Cinà se la vedrà x.com