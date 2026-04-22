Benvenuti alla cronaca in tempo reale del match tra Matteo Berrettini e Dino Prizmic, in programma nel primo turno dell’ATP di Madrid, uno dei principali tornei sulla terra battuta della stagione. Dopo il forfait di un altro giocatore, la sfida si svolge con il giovane croato che affronta il tennista italiano in questa partita valida per il primo turno del torneo. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e il croato Dino Prizmic, valido per il primo turno dell’ ATP di Madrid, secondo Masters 1000 su terra battuta della stagione. Il classe 2005 sostituisce il belga Raphael Collignon che ha dato forfait nella serata di ieri. Il tennista romano viene da un momento tutto sommato buon torneo di Montecarlo nel corso del quale ha perso al terzo turno contro il brasiliano Joao Fonseca, dopo aver messo a segno ben 16 game di fila nei primi due match (4-0 contro lo spagnolo Bautista che si è ritirato e doppio 6-0 ai danni del russo Daniil Medvedev ).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane croato dopo il forfait di Collignon

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