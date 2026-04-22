LIVE Cinà-Moller 4-6 6-7 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro non capitalizza le occasioni e saluta il torneo

Al torneo di Madrid, il match tra Cinà e Moller si è concluso con i punteggi di 4-6, 6-7 in favore dell’avversario. L’azzurro ha avuto diverse occasioni per conquistare il set, ma non è riuscito a sfruttarle. La partita si è svolta sotto gli occhi degli spettatori e non sono stati annunciati cambi di orario per gli incontri di oggi. La diretta ha aggiornato in tempo reale i risultati delle sfide successive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRET TA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) 4-7 Altra risposta vincente di Moller: il danese conquista il match con il punteggio di 6-4, 7-6. 4-6 Cinà non chiude lo schiaffo al volo di dritto e viene passato da Moller: quinto match point. 4-5 Vincente con il dritto lungolinea per Moller. 4-4 Chiude con il dritto in avanzamento Moller. 4-3 Non riesce il recupero di dritto a Cinà. 4-2 Servizio vincente a uscire dell’azzurro: si cambia campo. 3-2 Brutta risposta in rete con il dritto per Cinà. 3-1 In rete in lungolinea di rovescio di Moller.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Moller 4-6, 6-7, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro non capitalizza le occasioni e saluta il torneo Notizie correlate LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Moller annulla due palle break all’azzurro e tiene il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Cinà-Moller 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Moller annulla due palle break all’azzurro e tiene il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il ranking Atp prima del Masters 1000 di Madrid; Matteo Berrettini rischia di uscire dalla top100: importante fare punti a Madrid; Diretta Elmer Moller - Federico Cina - Men Single - Madrid Open 2026; Matteo Berrettini guida il gruppo azzurro nel day-1 di Madrid. Sinner conoscerà il suo avversario. Moller serve per il match, ma Cinà annulla un match point, strappa il servizio al danese e poi annulla ALTRI 3 MATCH POINT! 5-5 e secondo set ancora tutto da vivere! x.com DIRETTA LIVE Seguite con noi l'esordio di Federico Cinà a Madrid - facebook.com facebook