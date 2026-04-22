LIVE Cinà-Moller 4-6 1-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | turni di battuta agevoli per i due giocatori in questo inizio di secondo set

Al torneo ATP di Madrid, il match tra Cinà e Moller prosegue con il secondo set, dopo aver concluso il primo con un punteggio di 4-6, 1-2. Entrambi i giocatori hanno mantenuto turni di battuta senza particolari difficoltà finora. Gli incontri tra alcuni dei tennisti italiani continuano a essere seguiti con attenzione, con le partite di Berrettini e Sonego programmate in orari diversi durante la giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) 40-30 Rovescio vincente di Cinà. 30-30 Brutto errore in lunghezza con il rovescio per l’azzurro. 30-15 Lunga la risposta di rovescio di Moller. 15-15 Bel contropiede di dritto di Moller. 15-0 In rete il rovescio di Moller. 1-2 Finisce lunga la risposta di rovescio di Cinà. 40-15 In rete il rovescio di Cinà. 30-15 Gran dritto in avanzamento di Cinà, che lascia immobile il danese. 30-0 Rovescio all’incrocio delle righe per Moller. 15-0 Chiude con il rovescio incrociato Moller. 1-1 Vola via la risposta di dritto di Moller.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Moller 4-6, 1-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: turni di battuta agevoli per i due giocatori in questo inizio di secondo set Notizie correlate LIVE Cinà-Moller 2-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: turni di battuta senza problemi per i due giocatoriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Sonego sconfitto in due set da Lajovic, ora tocca a CinàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il ranking Atp prima del Masters 1000 di Madrid; Matteo Berrettini rischia di uscire dalla top100: importante fare punti a Madrid; Diretta Elmer Moller - Federico Cina - Men Single - Madrid Open 2026; Matteo Berrettini guida il gruppo azzurro nel day-1 di Madrid. Sinner conoscerà il suo avversario. DIRETTA LIVE Seguite con noi l'esordio di Federico Cinà a Madrid - facebook.com facebook DIRETTA LIVE Seguite con noi l'esordio di Federico Cinà a Madrid x.com