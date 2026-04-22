LIVE Cinà-Moller 2-3 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | turni di battuta senza problemi per i due giocatori

Durante il match tra Cinà e Moller, il punteggio è di 2-3 e entrambi i giocatori hanno mantenuto i loro turni di battuta senza difficoltà. La partita si sta svolgendo a Madrid, all’interno del torneo ATP 2026. Sono previste dirette anche per altri incontri, tra cui quelli di Berrettini contro Prizmic e Sonego contro Lajovic, con orari di inizio diversi durante la giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) 15-15 Lungo il rovescio di Cinà. 15-0 Servizio vincente per Cinà. 2-3 Ancora un recupero di rovescio di Moller, che chiude con un bel lungolinea. 40-0 Altro servizio vincente per Moller. 30-0 Recupero del danese su una demi-volée dell’azzurro, che poi chiude con il rovescio lungolinea. 15-0 Servizio vincente di Moller. 2-2 Game perfetto di Cinà, chiuso con una deliziosa smorzata di dritto. 40-0 Gran recupero di dritto di Cinà. 30-0 Bel cross di rovescio di Cinà. 15-0 Vola via il dritto di Moller.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Moller 2-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: turni di battuta senza problemi per i due giocatori Notizie correlate LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Moller annulla due palle break all’azzurro e tiene il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Cinà-Moller 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Moller annulla due palle break all’azzurro e tiene il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Matteo Berrettini guida il gruppo azzurro nel day-1 di Madrid. Sinner conoscerà il suo avversario; Da Humbert ad Alcaraz: il cammino di Sinner fino al titolo; LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: curiosità per la classe 2008 azzurra; Perché Lorenzo Musetti è virtualmente fuori dalla top10 e cosa deve fare per rientrarci a Madrid.