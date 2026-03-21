LIVE Berrettini-Bublik ATP Miami 2026 in DIRETTA | manca poco al’ingresso in campo dell’azzurro

Al momento, si attende l’ingresso in campo di Berrettini nel torneo ATP di Miami del 2026, mentre Bublik sta giocando contro Mannarino. Bublik ha vinto il suo match con il punteggio di 2-1, dopo tre set conclusisi con i risultati 6-2, 2-6 e 6-4. La partita è in corso e i tifosi sono pronti a seguire l’evento in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.06 Ci siamo, manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro con Paul che alla fine ha trionfato su Mannarino per 2-1 (6-2, 2-6, 6-4). 22.08 Arriva la risposta di Mannarino che risponde allo statunitense vincendo 2-6 il secondo set. Scopriremo il vincitore di questa sfida solo dopo il terzo set, si allunga l’attesa per Berrettini. 21.37 Paul ha vinto il primo set per 6-2 contro Mannarino, lo statunitense è partito bene anche nel secondo parziale mantenendo il suo turno di servizio. Manca poco al match di Berrettini. 20.41 Termina il primo match, con Sakamoto che ha battuto 2-1 (6-4, 3-6, 7-6) lo statunitense Kovacevic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: manca poco al’ingresso in campo dell’azzurro Articoli correlati Leggi anche: LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Paul vince il primo su Mannarino, manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro Leggi anche: LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: attesa per l’azzurro, in campo Paul e Mannarino Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Berrettini Bublik ATP Miami 2026... Temi più discussi: Alexander Bublik - Matteo Berrettini Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Alexander Bublik v Matteo Berrettini (20/03/2026); Berrettini parte bene, Bellucci subito eliminato; Berrettini vince al debutto a Miami: ora la super sfida con Bublik. LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Paul e Mannarino al terzo set, si allunga l’attesa per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.08 Arriva la risposta di Mannarino che risponde allo statunitense vincendo 2-6 il secondo set. Scopriremo il ... oasport.it Berrettini-Bublik oggi in tv, ATP Miami 2026: orario, programma partite precedenti, streamingSecondo turno in arrivo per Matteo Berrettini a Miami: nel torneo che dal 2019 si è trasferito dalle parti dell'Hard Rock Stadium arriva oggi la sfida ... oasport.it #Berrettini si regala... #Bublik x.com GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook