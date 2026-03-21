LIVE Berrettini-Bublik ATP Miami 2026 in DIRETTA | manca poco al’ingresso in campo dell’azzurro

Da oasport.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento, si attende l’ingresso in campo di Berrettini nel torneo ATP di Miami del 2026, mentre Bublik sta giocando contro Mannarino. Bublik ha vinto il suo match con il punteggio di 2-1, dopo tre set conclusisi con i risultati 6-2, 2-6 e 6-4. La partita è in corso e i tifosi sono pronti a seguire l’evento in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.06 Ci siamo, manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro con Paul che alla fine ha trionfato su Mannarino per 2-1 (6-2, 2-6, 6-4). 22.08 Arriva la risposta di Mannarino che risponde allo statunitense vincendo 2-6 il secondo set. Scopriremo il vincitore di questa sfida solo dopo il terzo set, si allunga l’attesa per Berrettini. 21.37 Paul ha vinto il primo set per 6-2 contro Mannarino, lo statunitense è partito bene anche nel secondo parziale mantenendo il suo turno di servizio. Manca poco al match di Berrettini. 20.41 Termina il primo match, con Sakamoto che ha battuto 2-1 (6-4, 3-6, 7-6) lo statunitense Kovacevic. 🔗 Leggi su Oasport.it

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