LIVE Berrettini-Prizmic ATP Madrid 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match

Stanno per iniziare le partite di oggi nel torneo di Madrid. Tra gli incontri in programma ci sono le sfide tra Berrettini e Prizmic, e tra Sonego e Lajovic, con quest’ultimo in programma come terzo match alle 11.00. La partita tra Berrettini e Prizmic si svolgerà in diretta, con aggiornamenti disponibili online. La giornata si preannuncia intensa con più incontri di singolare in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) 13.01 Alla fine Sonmez ci mette due set per eliminare la spagnola. 2-0 (7-5, 6-2) per lei che passa al secondo turno. Manca poco all’ingresso in campo di Berrettini. 12.18 Amici di OA Sport, buongiorno. Manca poco all’inizio del match di Berrettini contro Prizmic, con la turca Sonmez che ha vinto per 7-5 il primo set, dopo un’ora e dieci minuti di gioco, contro la wild card spagnola Martinez Cirez. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e il croato Dino Prizmic, valido per il primo turno dell’ ATP di Madrid, secondo Masters 1000 su terra battuta della stagione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match Notizie correlate LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Sonmez avanti su Martinez Cirez, manca poco per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE 11. Leggi anche: LIVE Berrettini-Buse, ATP Rio 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane croato dopo il forfait di Collignon; Sei azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; Madrid, giornata azzurra: in campo Berrettini, Bellucci, Sonego e Cinà; ATP Madrid 2026, Berrettini sul Manolo Santana: l’orario del match contro Prizmic. LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Sonmez avanti su Martinez Cirez, manca poco per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo ... oasport.it Berrettini-Prizmic diretta, segui l'esordio di Matteo a Madrid. Tennis oggi LIVEMatteo Berrettini è pronto all'esordio nel torneo di Madrid. Il tennista azzurro affronterà nel primo turno dell'Atp 1000 spagnolo il croato Dino Prizmic. Il ventenne, numero 87 della classifica mondi ... corrieredellosport.it Attenzione: cambiato l'avversario di Matteo Berrettini. Collignon forfait (problema al polso), ecco Dino Prizmic #Berrettini x.com AZZURRI OGGI A MADRID Bellucci-Dzumhur 12.10* Sonego-Lajovic 13.20* Berrettini-Prizmic 13.30* Cocciaretto-Parks 13.30 Cinà-Meller 14.30* Tyra Grant-Jacquemot 17.00* Si parte! Forzaaaa! - facebook.com facebook