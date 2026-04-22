LIVE Berrettini-Prizmic ATP Madrid 2026 in DIRETTA | c’è il croato dopo il forfait di Collignon

Benvenuti alla cronaca in tempo reale del match tra Matteo Berrettini e Dino Prizmic, valido per il primo turno dell’ATP di Madrid. L’incontro si svolge nel contesto del secondo Masters 1000 su terra battuta della stagione, con il croato che ha preso il posto di un altro avversario che si è ritirato. I tennisti si affronteranno sul campo in una sfida che apre ufficialmente il torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e il croato Dino Prizmic, valido per il primo turno dell’ ATP di Madrid, secondo Masters 1000 su terra battuta della stagione. Il classe 2005 sostituisce il belga Raphael Collignon che ha dato forfait nella serata di ieri. Il tennista romano viene da un momento tutto sommato buon torneo di Montecarlo nel corso del quale ha perso al terzo turno contro il brasiliano Joao Fonseca, dopo aver messo a segno ben 16 game di fila nei primi due match (4-0 contro lo spagnolo Bautista che si è ritirato e doppio 6-0 ai danni del russo Daniil Medvedev ).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: c’è il croato dopo il forfait di Collignon Notizie correlate LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane croato dopo il forfait di CollignonCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo... Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026: cambia l’avversario. Orario, tv, streamingMatteo Berrettini affronterà il qualificato croato Dino Prizmic al primo turno del Masters 1000 di Madrid, l’appuntamento è per mercoledì 22 aprile:... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane croato dopo il forfait di Collignon; Madrid, giornata azzurra: in campo Berrettini, Bellucci, Sonego e Cinà; Dove vedere in tv Berrettini-Prizmic oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile · Tennis ATP. LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane croato dopo il forfait di CollignonCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo ... oasport.it Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026: cambia l’avversario. Orario, tv, streamingMatteo Berrettini affronterà il qualificato croato Dino Prizmic al primo turno del Masters 1000 di Madrid, l'appuntamento è per mercoledì 22 aprile: sarà ... oasport.it CAMBIO PROGRAMMA A MADRID! Forfait dell'ultimo minuto per Collignon: Matteo Berrettini non sfiderà più il belga all'esordio, al suo posto entra in tabellone un lucky loser. Cambia l'avversario, ma non l'obiettivo: forza Matteone nostro! Skyspor - facebook.com facebook "Matteo Berrettini" - Results on X | Live Posts & Updates x.com