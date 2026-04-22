Al torneo di Madrid del 2026, il match tra Berrettini e Prizmic si è concluso con la vittoria del tennista croato, che ha chiuso il set finale con un punteggio di 6-3, 5-4. L'azzurro ha mostrato un rendimento basso e poco efficace durante l'incontro, lasciando spazio alle azioni del suo avversario. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti su vari incontri del torneo, tra cui le sfide di Cinà-Moller e Sonego-Lajovic.

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© Oasport.it - LIVE Berrettini-Prizmic 3-6 4-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: azzurro spento e irriconoscibile, vince il croato

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