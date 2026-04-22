LIVE Berrettini-Prizmic 3-6 3-4 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro vuole una disperata rimonta

Durante il torneo ATP di Madrid, si sta disputando la partita tra il tennista italiano e il suo avversario, con quest’ultimo avanti nel punteggio. Attualmente, il giocatore azzurro si trova in svantaggio con il punteggio di 3-6, 3-4. La partita è visibile in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Sullo stesso evento, sono in corso anche altri incontri tra vari tennisti, tra cui quelli tra altri giocatori italiani e avversari di diverso livello.

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