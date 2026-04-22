LIVE Berrettini-Prizmic 2-3 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro spinge ma non trova il break

Al momento, il punteggio tra Berrettini e Prizmic è 2-3, nel secondo set dell'incontro in corso a Madrid. L'azzurro sta spingendo con più decisione, ma finora non è riuscito a ottenere un break. La partita è trasmessa in diretta e può essere aggiornata tramite il collegamento dedicato. Nel frattempo, si stanno giocando anche altri incontri, tra cui quelli tra alcuni dei principali tennisti italiani e avversari stranieri.

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