LIVE Berrettini-Prizmic 3-6 1-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | azzurro falloso e sotto di un break nel secondo set

Al torneo di Madrid, il confronto tra il tennista italiano e il suo avversario si sta disputando con un punteggio di 3-6, 1-2. L’atleta azzurro ha commesso alcuni errori nel secondo set, attualmente sotto di un break. La partita è trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili online mentre altri incontri si svolgono sullo stesso campo. La sfida prosegue con entrambe le parti impegnate a migliorare le proprie prestazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) 15-40 Spinge con il dritto in cross, esce il colpo lungolinea del croato. Ancora seconda. 0-40 Lentissimo Berrettini in spostamento, il suo dritto finisce in rete. Tre palle break che sanno di match point per il croato. Altra seconda. 0-30 Grande dritto da destra di Prizmic che può chiudere con il rovescio lungolinea. Seconda. 0-15 Palla corta in uscita dal servizio che però non trova il campo. 1-3 GAME PRIZMIC. Azzurro poco pronto in risposta, finisce in rete il back. 40-0 Prizmic capisce il momento e aggredisce appena può, dritto indifendibile del croato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Prizmic 3-6 1-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: azzurro falloso e sotto di un break nel secondo set Notizie correlate LIVE Berrettini-Prizmic 2-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro spinge ma non trova il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE 11. LIVE Berrettini-Prizmic 3-6 1-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il secondo set inizia sul servizio italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE 11. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dove vedere Berrettini-Prizmic oggi in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Il ranking Atp prima del Masters 1000 di Madrid; Diretta Dino Prizmic - Matteo Berrettini - Men Single - Madrid Open 2026; Diretta Prizmic - Berrettini (Mutua Madrid Open). LIVE Berrettini-Prizmic 3-6 1-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: azzurro falloso e sotto di un break nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE ... oasport.it Berrettini-Prizmic diretta, segui l'esordio di Matteo a Madrid. Tennis oggi LIVEBerrettini in campo, e Sinner e gli altri? In attesa dei debutti di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, Tyra Grant ha sfruttato appieno la wild card ottenuta nelle qualificazioni e si è guadagn ... corrieredellosport.it Berrettini sotto di un set contro Prizmic Inizio con poca reattività da parte dell'italiano che adesso ha l'obbligo di rimontare se vuole qualificarsi al secondo turno x.com 2 a 2 Berrettini - Prizmic primo set - facebook.com facebook