LIVE Berrettini-Prizmic 3-6 1-0 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il secondo set inizia sul servizio italiano

Al torneo di Madrid, il secondo set tra Berrettini e Prizmic è iniziato con il servizio dell’italiano, dopo che il primo set si è concluso con un punteggio di 6-3 a favore dell’avversario. La partita è trasmessa in diretta e può essere seguita aggiornando la pagina. Contestualmente si stanno giocando anche altri incontri, tra cui quelli tra Cinà e Moller e tra Sonego e Lajovic, con orari di inizio previsti nel corso della mattinata.

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