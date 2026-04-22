LIVE Berrettini-Prizmic 0-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il match inizia con il servizio del croato

Da oasport.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Madrid, il primo set tra i due giocatori è iniziato con il servizio del tennista croato. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Contestualmente, si svolgono altri incontri sullo stesso campo, tra cui le sfide di altri tennisti in programma nella giornata. La sessione si sta svolgendo con più match in contemporanea, offrendo un quadro completo dell’evento in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) 30-0 In rete la risposta di rovescio di Berrettini. Ancora seconda. 15-0 Ottimo servizio del croato, non trova il campo la risposta del romano. Seconda palla ad inizio game per Prizmic. 1-1 GAME BERRETTINI!  Servizio esterno e smash vincente per il romano. 40-15 Esce il dritto dell’azzurro. 40-0 Prima vincente di Matteo! 30-0 Lungolinea vincente di dritto di Berrettini. Seconda, l’azzurro sfiora l’ace al centro. 15-0 In rete il dritto lungolinea di Prizmic. 0-1 GAME PRIZMIC.  Pochi problemi per il croato ad inizio match, chiude con il dritto in contropiede.🔗 Leggi su Oasport.it

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