LIVE Berrettini-Prizmic 0-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il match inizia con il servizio del croato

Al torneo di Madrid, il primo set tra i due giocatori è iniziato con il servizio del tennista croato. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Contestualmente, si svolgono altri incontri sullo stesso campo, tra cui le sfide di altri tennisti in programma nella giornata. La sessione si sta svolgendo con più match in contemporanea, offrendo un quadro completo dell’evento in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) 30-0 In rete la risposta di rovescio di Berrettini. Ancora seconda. 15-0 Ottimo servizio del croato, non trova il campo la risposta del romano. Seconda palla ad inizio game per Prizmic. 1-1 GAME BERRETTINI! Servizio esterno e smash vincente per il romano. 40-15 Esce il dritto dell’azzurro. 40-0 Prima vincente di Matteo! 30-0 Lungolinea vincente di dritto di Berrettini. Seconda, l’azzurro sfiora l’ace al centro. 15-0 In rete il dritto lungolinea di Prizmic. 0-1 GAME PRIZMIC. Pochi problemi per il croato ad inizio match, chiude con il dritto in contropiede.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Prizmic 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il match inizia con il servizio del croato Notizie correlate LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: c’è il croato dopo il forfait di CollignonCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo... LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane croato dopo il forfait di CollignonCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane croato dopo il forfait di Collignon; Diretta Prizmic - Berrettini (Mutua Madrid Open); Mutua Madrid Open Tennis | Prizmic - Berrettini; Matteo Berrettini rischia di uscire dalla top100: importante fare punti a Madrid. LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE ... oasport.it Berrettini-Prizmic diretta, segui l'esordio di Matteo a Madrid. Tennis oggi LIVEMatteo Berrettini è pronto all'esordio nel torneo di Madrid. Il tennista azzurro affronterà nel primo turno dell'Atp 1000 spagnolo il croato Dino Prizmic. Il ventenne, numero 87 della classifica mondi ... corrieredellosport.it Gli azzurri in campo oggi alla Caja Mágica È una giornata cruciale a Madrid per i colori azzurri. In campo anche il nostro Matteo Berrettini contro Prizmic. Forza ragazzi ATP: Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. WTA: In chiaro su SuperT - facebook.com facebook Attenzione: cambiato l'avversario di Matteo Berrettini. Collignon forfait (problema al polso), ecco Dino Prizmic #Berrettini x.com