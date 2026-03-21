LIVE Berrettini-Bublik 6-4 0-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA | il secondo set inizia sul servizio kazako

Al torneo ATP di Miami, nel match tra Berrettini e Bublik, il primo set si è concluso con un punteggio di 6-4 a favore di Berrettini. Il secondo set è iniziato con il servizio del tennista kazako, che ha vinto il primo punto con una palla corta giocata con precisione. La partita prosegue con scambi rapidi e continui turni di servizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla, ancora. 15-15 Palla corta giocata con sufficienza dal kazako, Matteo è svelto e chiude a rete! Seconda palla. 15-0 Servizio e dritto di Bublik. 1-1 GAME BERRETTINI! L’azzurro chiude con l’ace. 40-15 In rete la risposta di Bublik che ha giocato troppo lontano dalla linea di fondo per il suo dritto. Seconda. 30-15 Il nastro tocca quel tanto che basta la pallina per mandarla nel campo avversario. Fortunato Matteo che chiede scusa. 15-15 La risposta del kazako resta in campo per miracolo, Bublik chiude con il rovescio lungolinea. 15-0 Volée incrociata perfetta di Berrettini che si difende dal passante di Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Bublik 6-4 0-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il secondo set inizia sul servizio kazako Articoli correlati LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro il temibile kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo... Leggi anche: LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: programma in ritardo, attesa per la sfida al kazako Tutti gli aggiornamenti su LIVE Berrettini Bublik 6 4 0 1 ATP... Temi più discussi: LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Paul e Mannarino al terzo set, si allunga l’attesa per l’azzurro; Alexander Bublik v Matteo Berrettini (20/03/2026); Berrettini vince al debutto a Miami: ora la super sfida con Bublik; Berrettini parte bene, Bellucci subito eliminato. LIVE Berrettini-Bublik 5-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per vincere il primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Spinge con il dritto Berrettini, arriva l'errore di Bublik in lungolinea. Seconda, ancora. 40-40 Accelera ... oasport.it Berrettini-Bublik oggi in tv, ATP Miami 2026: orario, programma partite precedenti, streamingSecondo turno in arrivo per Matteo Berrettini a Miami: nel torneo che dal 2019 si è trasferito dalle parti dell'Hard Rock Stadium arriva oggi la sfida ... oasport.it #Berrettini si regala... #Bublik x.com GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook