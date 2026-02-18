Abbandona le figlie di 1 e 4 anni al bowling e va via la più piccola era nel passeggino | denunciata la mamma
Una donna ha lasciato le sue due figlie di 1 e 4 anni al bowling e si è allontanata, portando con sé solo la più grande. La più piccola, nel passeggino, è rimasta sola nel locale. Il proprietario del bowling si è accorto della situazione e ha chiamato le forze dell’ordine. La madre è stata prontamente denunciata per abbandono dei figli. Le bambine sono state prese in custodia dai servizi sociali e portate in un luogo sicuro. La vicenda ha suscitato molta preoccupazione tra i presenti.
Lascia sole al bowling le figlie di uno e quattro anni. Il proprietario se ne accorge e avvisa le Forze dell'ordine. Ora le bimbe stanno bene, ma la madre è stata denunciata per abbandono di minore.🔗 Leggi su Fanpage.it
