La falsa commemorazione di Alex Pretti a Times Square

Dopo l’uccisione dell’infermiere Alex Pretti a Minneapolis, sui social gira un’immagine che mostra il suo volto proiettato su un grande schermo a Times Square. La foto si diffuse rapidamente, ma non ci sono conferme ufficiali che si tratti di un vero evento. Molti utenti hanno dubbi sulla credibilità dell’immagine, considerandola una fake news o una semplice trovata. La vicenda ha acceso nuove discussioni sui rischi delle false informazioni online e sulla sensibilità del pubblico di fronte a tragedie come questa.

Dopo l’uccisione dell’infermiere Alex Pretti a Minneapolis, sui social ha iniziato a circolare un’immagine che mostrerebbe il suo volto proiettato su un enorme maxischermo a Times Square. Una scena che, vista la qualità e considerati i riscontri sul posto, risulta falsa. Per chi ha fretta. Non esiste alcuna commemorazione di Alex Pretti a Times Square.. Un giornalista AFP ha verificato sul posto l’assenza del maxischermo.. L’origine è un montaggio realizzato partendo da un video generato con l’AI e pubblicato nel 2025.. Analisi. L’immagine viene condivisa in segno di rispetto per l’infermiere ucciso dall’ICE: La verifica sul posto.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Un giornalista dell'AFP si è recato fisicamente a Times Square il 26 gennaio 2026, precisamente all'angolo tra la 7th Avenue e West 43rd Street, il punto riconoscibile nell'immagine virale.

