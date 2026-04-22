Nella puntata del 22 aprile di Uomini e Donne si sono verificati scontri tra alcuni protagonisti del Trono Over, con discussioni animate tra i partecipanti. Contestualmente, nel Trono Classico, Ciro Solimeno ha espresso una preferenza chiara che ha portato a delusioni tra le corteggiatrici coinvolte. La puntata ha mostrato momenti di tensione e decisioni nette da parte di alcuni protagonisti del programma.

Nella puntata del 22 aprile di Uomini e Donne ci sono state delle accese discussioni al Trono Over, mentre a quello Classico, Ciro Solimeno ha preso una posizione ben precisa che ha deluso una delle due corteggiatrici. Liti al Trono Over di UeD: Gemma Galgani accusata di prendere in giro un cavaliere. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco piuttosto lungo e animato che ha visto come protagonista Gemma Galgani. La dama sta uscendo con Marco, con il quale si sta trovando bene, sta di fatto che ha manifestato l’intenzione di proseguire. Tina Cipollari ha messo in discussione l’interesse della donna per il cavaliere, sta di fatto che l’ha accusata di prenderlo solo in giro, in quanto a breve interromperà la conoscenza.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Liti e incomprensioni al Trono Over di UeD, Ciro Solimeno prende una posizione

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