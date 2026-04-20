UeD anticipazioni settimana | una coppia va via Ciro Solimeno in forte difficoltà

Nella prossima settimana di Uomini e Donne, dal 20 al 24 aprile 2026, sono previste diverse novità. Una coppia deciderà di abbandonare il programma, mentre Ciro Solimeno si troverà in una situazione di forte difficoltà. Le anticipazioni indicano che ci saranno colpi di scena sia nel Trono Classico che nel Trono Over, mantenendo alta l’attenzione dei fan.

Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 20 al 24 aprile 2026 rivelano che i colpi di scena non mancheranno, sia per quanto riguarda il Trono Classico, sia per quello Over. Ciro Solimeno affronterà delle situazioni molto complicate con le sue corteggiatrici, ma prenderà coscienza anche di informazioni molto importanti che potrebbero influenzare il suo percorso. Tra i più grandi, invece, una coppia abbandonerà il programma, poi non mancheranno confronti e decisioni. Spoiler Trono Classico Uomini e Donne: Elisa Leonardi si dichiara, Martina Calabrò se ne va. Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci sarà molto di cui parlare per quanto riguarda il Trono Classico.🔗 Leggi su Tutto.tv

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