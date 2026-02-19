Donna decapitata a Scandicci fermato un uomo Tra i due una lite poi l’orrore

A Scandicci, un uomo è stato arrestato dopo aver ucciso e decapitato una donna durante una lite in un'area vicino all'ex Cnr. Le forze dell'ordine hanno individuato il sospettato nel giro di poche ore, grazie alle testimonianze dei vicini e alle telecamere di sorveglianza. La donna, ancora da identificare, è stata trovata senza vita con il capo mozzato. La polizia sta indagando sui motivi che hanno scatenato lo scontro tra i due. L'intera vicenda ha scioccato la comunità locale.

Firenze, 19 febbraio 2026 – Un uomo è stato fermato per l' omicidio a Scandicci. Secondo le prime informazioni, i carabinieri avrebbero individuato il probabile autore dell'efferato delitto di una donna, trovata decapitata nell'area ex Cnr a Scandicci. La vittima aveva 44 anni e sarebbe una senza fissa dimora di nazionalità tedesca. Le tracce di sangue e il fermo. Sono ancora da chiarire diversi punti di questa sconvolgente vicenda sulla quale proseguono le indagini dei carabinieri. Da una prima ricostruzione pare che la vittima e l'uomo fermato si frequentassero.