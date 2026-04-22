Lite nella comunità | 17enne aggredisce i militari

Nelle prime ore del 16 aprile, i carabinieri dell’aliquota radiomobile sono intervenuti in una lite che coinvolgeva un ragazzo di 17 anni. Durante il tentativo di calmare la situazione, il giovane ha aggredito i militari, creando una scena di tensione nel quartiere. Sul posto sono arrivati anche altri agenti per gestire la situazione e garantire la sicurezza. La vicenda si è conclusa con la denuncia del ragazzo e il suo accompagnamento in caserma.

Nelle prime ore dello scorso 16 aprile, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Cento, hanno arrestato un 17enne con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo essere intervenuti presso una comunità integrata del territorio ferrarese per sedare una violenta lite scoppiata tra due ospiti della struttura. I fatti risalgono alla sera precedente, quando i carabinieri di Cento vengono allertati da un educatore di una struttura del territorio, che segnalava una lite tra due giovani ospiti. Durante i reiterati tentativi dei carabinieri di riportare le parti alla calma, uno dei minori ha reagito con forte aggressività, strattonando uno dei militari per poi colpirlo con un calcio all’altezza del ginocchio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lite nella comunità: 17enne aggredisce i militari Notizie correlate Lite violenta in famiglia. Aggredisce anche i militariLo scorso lunedì i carabinieri della stazione di Mirabello, coadiuvati dai colleghi di Poggio Renatico, hanno arrestato un 43enne per resistenza,... Tragedia a Pofi: 17enne trovato senza vita dopo la lite con la fidanzata e ore di ricerche, comunità sotto chocLa scomparsa di Francesco e il ritrovamento che ha sconvolto Pofi Una serata che si è trasformata in tragedia ha sconvolto Pofi, piccolo centro in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lite nella comunità: 17enne aggredisce i militari; Lite in comunità, 17enne arrestato per resistenza e lesioni; Omicidio Bongiorni, cosa sappiamo sul pestaggio di Massa: il punto sulle indagini; Giacomo Bongiorni, uno dei fermati: Ha dato una testata al mio amico, non lo abbiamo sfiorato. Lite nella movida finisce in tragedia: 25enne siciliano ucciso con una coltellata al collo, fermato un 17enneUn 17enne di origini egiziane è accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra saba ... strettoweb.com Rissa nella notte a Marigliano: ferito un 17enne, coinvolti anche padre e zioMARIGLIANO — Ancora una notte che lascia indignazione e amarezza. Intorno a mezzanotte, all’altezza del civico 419 di Corso Umberto, una banale lite tra ... marigliano.net Morire a 25 anni per una lite per delle pizze. Una scena ripresa dalle telecamere e degenerata in pochi istanti, mentre gli amici non avevano capito subito la gravità di quella ferita che ha ucciso Gabriele: https://fanpa.ge/Uym7h facebook Omicidio a Pavia, 25enne ucciso per una lite legata a una pizza: la ricostruzione a #ignotox. x.com