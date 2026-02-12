Lite violenta in famiglia Aggredisce anche i militari

Lunedì i carabinieri di Mirabello sono intervenuti in un’abitazione dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto. La donna aveva subito violenze dal marito, e quando i militari sono entrati in casa, l’uomo ha opposto resistenza e si è mostrato violento. Alla fine, i carabinieri sono riusciti ad arrestarlo, ma durante l’intervento il 43enne ha anche aggredito i militari, ferendoli. La situazione è rimasta tesa e difficile da gestire, con le forze dell’ordine che hanno fatto il massimo per mettere fine alla violenza

Lo scorso lunedì i carabinieri della stazione di Mirabello, coadiuvati dai colleghi di Poggio Renatico, hanno arrestato un 43enne per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, al termine di un intervento presso un’abitazione dove una donna aveva subito violenze dal marito. Tra i due era scoppiata una violenta discussione, l’ennesima, spintasi fino all’aggressione fisica. È quanto accaduto a Mirabello, una frazione di Terre del Reno, presso un’abitazione ove una donna aveva segnalato di avere poco prima subito violenze fisiche e verbali, al culmine di una lite animata con il coniuge. La donna aveva chiesto aiuto ai militari con una telefonata alla centrale operativa di Cento, che inviava immediatamente sul posto due equipaggi per verificare la gravità della situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lite violenta in famiglia. Aggredisce anche i militari Approfondimenti su Mirabello Lite Esagitato aggredisce i carabinieri intervenuti a sedare una lite familiare a Cuorgné, due militari finiscono all'ospedale Durante un intervento a Cuorgné, due carabinieri sono rimasti feriti mentre cercavano di sedare una lite familiare. Lite in famiglia diventa violenta: un uomo colpito alla testa Oggi, intorno alle 18:15, una lite familiare si è trasformata in un episodio di violenza all’interno di un’abitazione in viale Venti Settembre. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. AGGREDISCE L'EX COMPAGNA NONOSTANTE I DIVIETI: ARRESTATO | 31/01/2026 Ultime notizie su Mirabello Lite Argomenti discussi: Lite violenta in famiglia. Aggredisce anche i militari; Messina, violenta lite in famiglia: arrestato un 26enne per maltrattamenti e lesioni; Rissa tra famiglie dopo la lite condominiale: padri, madri e figli si picchiano in strada. Quattro feriti e otto denunce. Il sospetto...; Paura in via Lago Scuro, lite in famiglia: interviene la polizia. Messina, violenta lite armata in famiglia: figlio maggiore in arrestoÈ terminato l’incubo per una famiglia di Messina soggiogata dalle violenze del figlio maggiore: quest’ultimo è finito in arresto. newsicilia.it Famiglia in stato di shock a Messina, 26enne semina il terrore in casa armato di coltelli: arrestatoUn ventiseienne è stato arrestato a Messina per maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce aggravate dopo una lite violenta. virgilio.it VIOLENTA LITE A MORSI TRA ABUSIVI NEL PARCHEGGIO DELL’OSPEDALE Ha rischiato di vedersi staccare il naso a morsi uno dei due parcheggiatori abusivi che stamane hanno dato vita ad una violenta lite davanti all’ospedale San Bortolo. Medicato, - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.