Paura in bar di Rho | la lite finisce a bastonate e dalla giacca spunta anche una pistola Tre denunciati

Tre uomini sono stati denunciati a Rho dopo una lite in un bar finita con colpi e l’estrazione di una pistola dalla giacca. L’incidente è avvenuto il 5 marzo 2026, quando i tre si sono incontrati davanti al locale per discutere di una questione di soldi. La colluttazione si è conclusa con l’uso delle armi e l’intervento delle forze dell’ordine.

Rho (Milano), 5 marzo 2026 – Si erano dati appuntamento davanti ad un bar per "chiarimenti su una questione di soldi". Dalle parole sono passati subito ai fatti e uno dei tre contendenti ha estratto una pistola dalla giacca puntando l'arma ad altezza uomo e poi verso un gruppo di ragazzini che stavano assistendo alla scena. L'allarme e l'intervento Momenti di paura l'altra sera a Rho. Alcuni passanti hanno segnalato alla polizia locale, in servizio nel centro cittadino, che durante una rissa in corso Garibaldi un uomo aveva estratto una pistola.