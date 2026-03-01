Litigano nel bar poi minacciano il titolare che li vuole cacciare | nei guai

Nella notte tra sabato e domenica, due persone hanno avuto un alterco all’interno di un bar di via Vittorio Veneto a Curti. Dopo la lite, hanno minacciato il titolare, che aveva deciso di allontanarli, e hanno danneggiato la porta del locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gestire la situazione e accertare i fatti.