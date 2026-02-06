Botte alla moglie che finisce in terapia intensiva | 51enne in carcere

Un uomo di 51 anni è finito in manette dopo aver aggredito la moglie, che è finita in terapia intensiva. I Carabinieri di Albino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre l’uomo si trova ora in carcere in attesa di giudizio.

I Carabinieri della Stazione di Albino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 51enne di nazionalità tunisina, residente in Val Seriana, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravissime ai danni della moglie convivente. Il provvedimento scaturisce da un’attività d’indagine avviata a seguito di un grave episodio verificatosi nel pomeriggio del 17 gennaio 2026 a Pradalunga, all’interno dell’abitazione coniugale dove, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna, classe 1976, era stata violentemente aggredita dal marito, riportando gravissimi traumi, tali da determinare una insufficienza respiratoria acuta, così da rendere necessario l’intervento del 118 ed il conseguente ricovero in terapia intensiva all’Ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo, in stato di coma farmacologico.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Albino Carcere

Un uomo di 51 anni è stato allontanato dalla propria abitazione e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento alle persone offese, dopo aver causato ripetute violenze alla moglie, anche davanti ai figli.

Un detenuto coinvolto nel rogo di Capodanno presso il carcere di via Spalato è stato dimesso dal reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia dopo due giorni di ricovero.

Ultime notizie su Albino Carcere

