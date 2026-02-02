Questa mattina a Benevento, un vigilante ha sparato alla moglie con un fucile durante un litigio. La donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale. Si tratta dell’ultimo episodio di violenza domestica registrato nella zona, che ancora una volta ha portato la crisi tra le mura di casa ad un livello drammatico.

Arriva dalla provincia di Benevento l’ennesimo episodio di ferocia consumato tra le mura domestiche e che, ancora una volta, ha trasformato la casa di famiglia in una trappola di piombo. In Contrada Femina Arsa, tra i comuni di Paduli e Sant’Arcangelo Trimonte, una lite coniugale è degenerata in un tentato omicidio che ha ridotto in fin di vita una donna di 45 anni, colpita a bruciapelo dal marito con un fucile: la donna è ricoverata in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento, dove è arrivata con un’ambulanza del 118 e versa in gravi condizioni. Benevento, spara col fucile alla moglie: 45enne ricoverata in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Benevento, l’ultima lite finisce nel sangue. Vigilante spara col fucile alla moglie: la donna è grave

