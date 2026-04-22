' L' Italica madre' allo Zò Centro Culture Contemporanee
L'ultimo evento della stagione di Palco Off si svolge allo Zò Centro Culture Contemporanee, con un focus tutto al femminile. Lo spettacolo vede protagonista Manila Barbati, che interpreta la figura della madre italiana, nota per essere iconica, iperprotettiva e instancabile. La rappresentazione si propone di raccontare questa figura attraverso un racconto che coinvolge diverse generazioni e culture, offrendo uno sguardo su stereotipi e caratteristiche di questa figura tradizionale.
L'appuntamento conclusivo della stagione di Palco Off è tutto al femminile. Manila Barbati parte dagli stereotipi della madre italiana – figura iconica, iperprotettiva e instancabile – per costruire un racconto brillante e coinvolgente, capace di attraversare generazioni e culture. Tra musica.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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