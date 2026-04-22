' L' Italica madre' allo Zò Centro Culture Contemporanee

L'ultimo evento della stagione di Palco Off si svolge allo Zò Centro Culture Contemporanee, con un focus tutto al femminile. Lo spettacolo vede protagonista Manila Barbati, che interpreta la figura della madre italiana, nota per essere iconica, iperprotettiva e instancabile. La rappresentazione si propone di raccontare questa figura attraverso un racconto che coinvolge diverse generazioni e culture, offrendo uno sguardo su stereotipi e caratteristiche di questa figura tradizionale.