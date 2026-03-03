Spettacolo ' Luisa' allo Zò Centro Culture Contemporanee

Al Zò Centro Culture Contemporanee si tiene lo spettacolo ‘Luisa’, diretto e interpretato da Valentina Dal Mas. Il testo è scritto dalla stessa attrice e regista, mentre la direzione tecnica è affidata a Federico Fracasso. La rappresentazione si svolge in un contesto teatrale dedicato alle performance di livello.