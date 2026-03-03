Spettacolo ' Luisa' allo Zò Centro Culture Contemporanee
Al Zò Centro Culture Contemporanee si tiene lo spettacolo ‘Luisa’, diretto e interpretato da Valentina Dal Mas. Il testo è scritto dalla stessa attrice e regista, mentre la direzione tecnica è affidata a Federico Fracasso. La rappresentazione si svolge in un contesto teatrale dedicato alle performance di livello.
Spettacolo 'Luisa'. Regia e interprete: Valentina Dal Mas. Testo originale: Valentina Dal Mas. Direzione tecnica: Federico Fracasso. Registrazioni audio: Matteo Balbo. Assistente alla creazione: Ludovica Messina Poerio. Produzione: La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale. Con il sostegno di.
