Spettacolo ' L' amore che non move il Sole' allo Zò Centro Culture Contemporanee

L'amor che move il sole e. No! Il Sole è fermo!. Direbbe Galileo a Dante rimproverandolo sul verso conclusivo della sua Commedia. Una cosa impossibile. Invece, su un palcoscenico può benissimo capitare che Galileo parli con Dante anche se vissuto secoli dopo di lui. L'Amor che (non) move il Sole è un monologo spettacolo che racconta la vita dello scienziato più importante della nostra storia: colui che ci ha preso per mano nel mondo antico e ci ha portato nel mondo nuovo. Per quanto la sua storia sia l'anima dello spettacolo non sarà un racconto "wikipediano", ma ci saranno tante storie che si intrecciano in altre e il taglio è informativo-divulgativo ma indubbiamente leggero e comico.

