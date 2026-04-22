Eurostat conferma la doccia fredda per l’Italia deficit Pil al 3,1% | slitta l’uscita dalla procedura Ue La rabbia di Meloni

Eurostat ha ufficializzato che il deficit italiano si è attestato al 3,1% del PIL nel 2025, rispetto al 3,4% del 2024. Anche l’Istat ha confermato questa cifra, rendendo noto che l’Italia non uscirà dalla procedura di deficit eccessivo dell’Unione Europea. La notizia ha suscitato reazioni politiche, con dichiarazioni di rabbia da parte di alcuni esponenti di governo.

Il deficit italiano si è attestato al 3,1% del Pil nel 2025, in calo rispetto al 3,4% del 2024. Lo confermano sia Istat che Eurostat, che hanno pubblicato le rispettive stime nella stessa giornata. Questo valore allontana l’uscita dell’Italia dalla procedura europea per disavanzo eccessivo, che la Commissione Ue esaminerà a inizio giugno nell’ambito del Semestre europeo. Il debito pubblico, invece, secondo l’Istat, è salito al 137,1% del Pil, 2,4 punti percentuali in più rispetto al 134,7% registrato nel 2024. Cosa cambia con la conferma di Eurostat per i conti pubblici. Il dato sul deficit era particolarmente atteso perché rappresenta la base su cui il governo costruisce il nuovo Documento di finanza pubblica, il testo che fotografa l’andamento dei conti e le prospettive dell’economia italiana.🔗 Leggi su Open.online

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