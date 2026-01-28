Nella sanità campana, ci sono casi di pazienti che scoprono di aver rinunciato a visite che mai avevano richiesto. Molti si ritrovano con appuntamenti cancellati senza averne consapevolezza, lasciando aperti dubbi su come funzionino realmente le prenotazioni e le cancellazioni. La situazione mette in luce un lato oscuro che ancora non viene affrontato abbastanza.

Una visita prenotata, un percorso di cura avviato, una data fissata. Ma, guardando bene la prenotazione, si nota una rinuncia ad una data più vicina che il paziente non ha mai fatto. È da episodi come questo che riaffiora una criticità strutturale della sanità campana: liste d’attesa che nei dati.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Liste Attesa Campania

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Liste Attesa Campania

Argomenti discussi: Visite mai fatte e rinunce all’insaputa dei pazienti: il lato oscuro delle liste d’attesa nella sanità campana; Donatella Ricci, pilota del record di volo a 8.399 metri di quota: Mai nessuno così in alto: io, il silenzio a -50 gradi e Venezia sotto; Quel viaggio di nozze mai fatto ai Caraibi: Tradita la nostra fiducia, il denaro in fumo; Questo film di 15 anni fa è il migliore mai fatto sulla finanza.

Lucca-Nottingham, visite fatte e tutto risolto anche tra Napoli e Udinese: le ultimeLorenzo Lucca dal Napoli al Nottingham Forest, ci siamo. Come spiegato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’attaccante ha superato le visite mediche con il ... tuttonapoli.net

Assente lavoro visite mediche mai fatte(ANSA) - PERUGIA, 27 MAG - In almeno 37 occasioni, a partire dal 2013, un dipendente amministrativo della Direzione territoriale del lavoro di Perugia, di 64 anni, non si era presentato al lavoro, ... notizie.tiscali.it

"Se da un lato il valore complessivo della spesa ha raggiunto i 71 miliardi di euro (+12% rispetto al 2019), dall’altro il numero delle visite fatte dagli italiani non ha ancora recuperato i livelli pre-pandemia, attestandosi a 15 miliardi (-4,2%)" - facebook.com facebook

Intramoenia sono visite in regime ambiguo, al costo privato, fatte in spazi pubblici, e spesso senza fattura. È proprio questo il ricatto a cui ci hanno abituato a cedere. Invece, se ne deve occupare la Sanità pubblica x.com