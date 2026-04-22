Liscio e giovani i Santa Balera presentano il nuovo corso | Puntiamo a una Woodstock under 30

I Santa Balera, gruppo noto per il loro stile fresco e giovane, annunciano un nuovo progetto con l'obiettivo di coinvolgere un pubblico under 30, ispirandosi a Woodstock. Dopo aver attirato l'attenzione mediatica negli ultimi due anni e aver partecipato al Festival di Sanremo, l'orchestra si prepara a riprendere le attività in vista della stagione estiva. La band ha comunicato di voler puntare su un nuovo corso musicale per questa fase della loro carriera.

Dopo i riscontri mediatici degli ultimi due anni, culminati con la partecipazione al Festival di Sanremo, l'orchestra dei Santa Balera riprende l'attività in vista della stagione estiva. La nuova formazione si è riunita lunedì per la prima prova aperta al pubblico presso la Cosascuola Music.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Santa Balera riparte: la Gen Z del liscio guarda all’estate e alla Festa della Romagna GiovaneL’esperienza dei Santa Balera, nati come orchestra della Generazione Z del liscio romagnolo, si è rivelata in questi due anni un vero e proprio... Santa Balera, i numeri del successo: 14 milioni in tv e un 'vivaio' di talenti. "Ora il nuovo progetto 2026"Due anni da record per l'orchestra della Gen Z del Liscio: dal palco dell'Ariston ai complimenti di Re Carlo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Liscio e giovani, i Santa Balera presentano il nuovo corso: Puntiamo a una Woodstock under 30; Il folk italiano secondo Moreno ’Il Biondo’; A Modigliana torna ’Sangiovese in festa’. Liscio e giovani, i Santa Balera presentano il nuovo corso: Puntiamo a una Woodstock under 30a nuova formazione si è riunita lunedì per la prima prova aperta al pubblico presso la Cosascuola Music Academy di Forlì ... forlitoday.it Papa Leone XIV benedice il liscio, note di preghiera con i Santa BaleraRavenna, 6 novembre 2025 – Chissà se il Santo Padre conosce la famigerata storia del ‘quarto d’ora Monetti’, l’usanza per cui, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, nelle balere della Riviera si era ... ilrestodelcarlino.it AAA Percorsi Artistici Emergenti da Valorizzare: in dieci anni di Nuovo Liscio ecco la voce di Matilde Montanari: un grande talento che dai Santa Balera arriva su Rai 1 superando ogni barriera e portando la Gen Z del pop, del rock, della canzone d'autrice e de - facebook.com facebook