Santa Balera i numeri del successo | 14 milioni in tv e un ' vivaio' di talenti Ora il nuovo progetto 2026

Santa Balera continua a conquistare il pubblico. Sono 14 milioni i telespettatori che seguono le sue trasmissioni, mentre su YouTube ha superato il milione di visualizzazioni. Durante il tour, invece, sono state registrate circa centomila presenze. Ora si pensa già al nuovo progetto per il 2026.

Due anni da record per l'orchestra della Gen Z del Liscio: dal palco dell'Ariston ai complimenti di Re Carlo. Sangiorgi: "Un'esperienza unica che ha rinnovato la tradizione, pronti a ripartire in primavera" Quattordici milioni di telespettatori in televisione, oltre un milione di visualizzazioni su YouTube e centomila presenze durante il tour. Sono i numeri che chiudono il gli ultimi due anni dei Santa Balera, la formazione che ha portato la "Generazione Z del Liscio" alla ribalta nazionale, trasformando il folklore romagnolo in un fenomeno pop capace di approdare fino al Festival di Sanremo.

