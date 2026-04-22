A 50 giorni dall'inizio del Mondiale negli Stati Uniti, si susseguono le incertezze legate alla partecipazione di alcune nazionali e alle procedure di accesso. Sono stati negati visti a diversi atleti, mentre altri hanno ottenuto biglietti d'oro per assistere alle partite. La situazione resta fluida e molte decisioni sono ancora in fase di definizione, creando un clima di attesa tra gli appassionati di calcio.

Cinquanta giorni al Mondiale. Tanto manca alla partita inaugurale tra Messico e Sudafrica all’Azteca di Città del Messico, in programma l’11 giugno. Di seguito vi offriamo 10 fotografie del torneo americano. La partecipazione dell’Iran è ancora in forte dubbio. Il 28 febbraio gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato il Paese e, in marzo, il presidente americano Donald Trump ha pubblicato un post dicendo che “La nazionale iraniana è benvenuta ai Mondiali, ma sinceramente non credo che la presenza sia appropriata in termini di vita e sicurezza della delegazione”. La Fifa non ha commentato e questa settimana il presidente Gianni Infantino, che in dicembre ha offerto a Trump un premio per la pace made in Fifa, ha mostrato cauto ottimismo sulla partecipazione del Team Melli.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Iran sì o no, i visti negati, i biglietti d'oro: le mille incognite del Mondiale Usa

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