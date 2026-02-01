Pochettino ct Usa redarguisce Weah per le sue parole sui prezzi dei biglietti del Mondiale | Non siamo politici Le Parisien

Mauricio Pochettino, allenatore della nazionale Usa, ha preso di mira Timothy Weah dopo le sue dichiarazioni sui prezzi dei biglietti per il Mondiale del 2026. Il tecnico ha detto chiaramente che non sono politici e che non si occupano di questioni economiche, ma ha anche espresso disappunto per le parole del suo giocatore. La polemica si è accesa in modo rapido, creando tensione tra lo staff e i calciatori.

Mauricio Pochettino, ct degli Usa, ha pubblicamente redarguito Timothy Weah per le sue posizioni sul costo dei biglietti per il Mondiale 2026. Pochettino redarguisce Weah: i dettagli. Riporta Le Parisien: Durante una videoconferenza con i giornalisti, l'ex allenatore del Paris Saint-Germain ha chiesto ai suoi giocatori di «parlare del nostro mestiere», sostenendo che «non siamo dei politici». «Non è nostro dovere valutare i prezzi dei biglietti, ha tuonato. Il mio lavoro è preparare la squadra per rendere al meglio. Siamo sportivi che possono parlare solo del proprio lavoro. Se la Fifa fa qualcosa, sa perché lo fa ed è sua responsabilità spiegarlo».

