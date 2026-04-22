L’Iran punta i piedi e Vance resta negli Usa

L'Iran ha ribadito che le trattative con gli Stati Uniti sono possibili solo se viene rimosso il blocco portuale. La Repubblica islamica ha mantenuto questa posizione senza variazioni, mentre il vice di un ex presidente americano ha annunciato la sospensione di una visita in Pakistan, lasciando in sospeso un secondo round di negoziati. La situazione resta tesa e senza avanzamenti ufficiali nelle discussioni tra le parti.

È un’incertezza notevole quella che continua ad aleggiare sul processo diplomatico volto a porre fine alla guerra in Iran. Ieri pomeriggio, Al Jazeera riportava che JD Vance sarebbe partito in serata per Islamabad, dove dovrebbe tenere un secondo round di colloqui con la delegazione iraniana. La testata riferiva, in particolare, che il vicepresidente statunitense sarebbe atterrato nella capitale pakistana oggi in tarda mattinata. La Cnn, dal canto suo, dava invece ancora come incerto il viaggio del numero due della Casa Bianca. D’altronde, almeno fino a ieri pomeriggio, a essere in dubbio era anche la partecipazione ai colloqui degli emissari di Teheran, soprattutto dopo che il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, aveva affermato che la Repubblica islamica «non accetta negoziati sotto minaccia».🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Iran punta i piedi e Vance resta negli Usa Notizie correlate Leggi anche: Usa-Iran, rebus tra guerra negoziati: l’Iran punta su Vance, e Musk lascia parlare il regime su X Iran, la guerra in diretta: negoziati falliti, Vance torna in Usa: “Era nostra offerta finale”. Teheran: “Richieste irragionevoli, Hormuz resta chiuso””Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: negoziati falliti e nessun accordo dopo il faccia a faccia in Pakistan. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trump punta su Islamabad: Con l’Iran accordo subito o cadranno molte bombe; Trump: 'A Islamabad intesa o distruzione'. L'Iran: 'Richieste eccessive, niente colloqui' - LA GIORNATA DEL 19 APRILE; Teheran punta a spezzare il legame Europa-Usa: pedaggio a Hormuz e dossier Libano per creare una frattura con Trump; L’Iran riapre Hormuz. Trump: Lo chiudo io, anzi accordo vicino. Medio Oriente: saltano i colloqui Iran-Usa a Islamabad, Trump estende la treguaGli autobus interurbani tornati a sfrecciare a Islamabad dopo giorni di blocco totale rischiano di portare via le speranze di un accordo tra Iran e Usa. Se infatti la capitale pakistana ha mantenuto l ... ansa.it Medio Oriente Colloqui tra Iran e USA in bilico: Teheran punta i piedi, Vance sospende il viaggio a IslamabadGli autobus interurbani tornati a sfrecciare a Islamabad dopo giorni di blocco totale rischiano di portare via le speranze di un accordo tra Iran e USA. bluewin.ch Fanpage.it. . C’è la parte israeliana, che punta, nell’ordine a colpire quella che loro chiamano la testa del polipo, l’Iran, che arma e finanzia le milizie di Hamas, di Hezbollah e degli Houti. E, in seconda battuta, a porre le condizioni per risolvere definitivamente - facebook.com facebook Trump punta su Islamabad: “Con l’Iran accordo subito o cadranno molte bombe” x.com