Usa-Iran rebus tra guerra negoziati | l’Iran punta su Vance e Musk lascia parlare il regime su X

Negli Stati Uniti si discute di un possibile ruolo di un senatore nel tentativo di negoziato con l’Iran, mentre l’ex presidente ha citato anche il vice-presidente e un senatore tra le figure coinvolte in un dialogo con Teheran volto a risolvere una crisi regionale. Nel frattempo, il regime iraniano ha utilizzato i social per comunicare con il pubblico, lasciando spazio alle dichiarazioni ufficiali sui canali di comunicazione.

J.D. Vance in campo come figura chiave nei presunti negoziati tra Usa e Iran? Donald Trump ha chiamato in causa il vice-presidente come figura chiave, assieme al Segretario di Stato Marco Rubio, nel dialogo che dice essere in corso con Teheran per porre fine alla Terza guerra del Golfo. E un report della Cnn mostra che la Repubblica Islamica non vorrebbe più parlare con Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati di Trump che per due volte hanno guidato i colloqui indiretti mediati dall’Oman col ministro degli Esteri Abbas Araghchi, conclusisi a giugno e febbraio con gli attacchi al Paese centroasiatico, e che invece sarebbe in particolare Vance l’interlocutore favorito. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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