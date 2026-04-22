A Lipari, la gestione delle risorse idriciche si trova sotto pressione a causa di impianti di dissalazione che si avvicinano al limite del loro funzionamento. La situazione si aggrava con l’avvicinarsi della stagione turistica, evidenziando problemi strutturali che rischiano di compromettere la disponibilità di acqua nell’arcipelago. La fragilità del sistema ha generato preoccupazioni tra residenti e operatori, mentre le autorità cercano soluzioni per evitare un collasso.

La gestione delle risorse idriche a Lipari sta affrontando una sfida decisiva con l’avvicinarsi della stagione turistica, mettendo in luce una fragilità strutturale che minaccia la stabilità economica dell’arcipelago. Le associazioni di categoria, tra cui Federalberghi Isole Eolie e l’Associazione Ristoratori Isole Eolie, hanno segnalato un sistema di approvvigionamento prossimo al collasso, evidenziando come l’attuale capacità produttiva non sia in grado di sostenere i flussi di visitatori in crescita. Il deficit tecnico tra capacità teorica e realtà produttiva. Il cuore del problema risiede nell’inefficienza degli impianti di dissalazione, che mostrano un divario preoccupante tra le potenzialità dichiarate e i volumi effettivamente erogati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lipari sotto assedio: impianti di dissalazione al limite del collasso

Notizie correlate

Leggi anche: Emergenza idrica a Lipari, Federalberghi e ristoratori: “Sistema al collasso”

Carceri al limite: ad Ancona il dibattito sul collasso del sistemaUn dibattito tecnico e sulla crisi del sistema carcerario italiano si terrà oggi pomeriggio ad Ancona, alle ore 16:30, presso la sede di via...