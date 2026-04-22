Emergenza idrica a Lipari Federalberghi e ristoratori | Sistema al collasso

A Lipari si è aggravata la crisi idrica che già da tempo interessa l’isola, con il sistema di approvvigionamento che si avvicina al collasso. Operatori del settore turistico e associazioni di categoria hanno espresso preoccupazione riguardo alla scarsità di acqua che mette a rischio la stagione turistica in corso. La carenza di risorse idriche si fa sentire non solo sulle aziende, ma anche sull’intera comunità locale.

A Lipari l’acqua non basta più a reggere la stagione turistica che avanza. E il conto, avvertono operatori e associazioni, rischia di diventare pesante non solo per le imprese ma per l’intero equilibrio dell’isola. Federalberghi Isole Eolie e l’Associazione Ristoratori Isole Eolie alzano il.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Emergenza idrica nel Vastese, Confesercenti scrive a Regione e Sasi: "Comunità al collasso, servono servizi sostitutivi e indennizzi"Un servizio sostitutivo da attivare al più presto, massima trasparenza nelle informazioni e la previsione di indennizzi per le attività economiche... Emergenza 118, allarme su Caserta: “Sistema al collasso, rischio blocco ambulanze”Non è solo un campanello d’allarme, ma un segnale sempre più concreto di un sistema che rischia di fermarsi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Emergenza acqua a Lipari, il Garante dei disabili pronto a rivolgersi alla Procura; Lipari, crisi del servizio idrico : interrogazione dell’opposizione; Lipari, domenica senz’acqua Sup’a a terra: la denuncia del Garante dei Disabili accende lo scontro politic; Lipari, in arrivo i Vigili a tempo determinato. Da domani chiusa per qualche giorno provinciale Bagnamare. Crisi idrica a Lipari: disabili senza acqua, insorge l'opposizioneIsola a secco: il garante per i diritti delle persone con disabilità denuncia il disagio delle famiglie più fragili e i consiglieri portano la crisi idrica in aula ... lasicilia.it Lipari, chiusa la strada provinciale 181 di PignataroA Lipari è stata disposta la chiusura temporanea al traffico di un tratto della strada provinciale 181 di Pignataro, in località Via Bagnamare, per consentire l’avvio di interventi sulle infrastruttur ... strettoweb.com Emergenza idrica: passi avanti, ma non mancano le difficoltà - facebook.com facebook