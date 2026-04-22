Domenica potrebbe essere una giornata decisiva per l’Inter, che ha la possibilità di conquistare lo scudetto già in questa gara contro il Torino. Se vince, potrebbe mettere fine al campionato con diverse giornate di anticipo rispetto alla fine della stagione. La squadra si prepara a questa sfida con l’obiettivo di ottenere i tre punti necessari per festeggiare il titolo.

Quella di domenica potrebbe non essere una giornata come le altre. I nerazzurri hanno la possibilità di chiudere i conti per il titolo già nella prossima partita contro il Torino. Il club di Viale della Liberazione ha sognato a lungo questo traguardo, e ora vuole regalare un’altra gioia al proprio pubblico che non ha mai abbandonato la squadra neanche nei momenti di difficoltà. Le aspettative sulla squadra sono alte, ma gli uomini di Christian Chivu hanno dimostrato di saper trasformare la pressione in un punto di forza. In questo campionato l’Inter ha dimostrato per larghi tratti di essere la più forte: miglior attacco della Serie A, con Lautaro Martinez capocannoniere assoluto, e 16 clean sheet, più di chiunque altro in stagione.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter vede il traguardo: domenica può già vincere lo Scudetto

L’Inter rischia veramente di perdere lo scudetto

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