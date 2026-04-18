Il Napoli di Antonio Conte ha subito una sconfitta casalinga per 0-2 contro la Lazio, ricevendo fischi dai tifosi allo stadio. La partita si è conclusa senza punti per la squadra partenopea, che ha visto interrompere una serie di risultati positivi. L’Inter, con questa vittoria, potrebbe qualificarsi matematicamente come campione già nel prossimo fine settimana.

Il Napoli non sa più vincere. La squadra di Antonio Conte cade in casa contro la Lazio per 0-2 ed esce tra i fischi del “Maradona”. A decidere il match, i gol di Cancellieri nel primo tempo e di Toma Basic nel secondo. In mezzo anche un rigore fallito da Mattia Zaccagni. Una prova deludente quella di De Bruyne e compagni, che scivolano così a -12 dall’Inter, ormai praticamente irraggiungibile. 66 punti per i campani, 78 per Lautaro e compagni. E a proposito dei nerazzurri, ormai non è più se, ma quando la squadra di Chivu vincerà lo scudetto. Un primo match point arriverà già domenica prossima, ma sarà complicato in quanto non dipenderà solo dall’eventuale di Torino contro i granata, ma anche dai risultati di Napoli e Milan.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Napoli di Conte crolla tra i fischi contro la Lazio: l’Inter può già vincere lo scudetto il prossimo weekend

Notizie correlate

Delio Rossi convinto: «Vincere la Coppa Italia darebbe una svolta alla stagione della Lazio. Lo scudetto lo avrebbe potuto vincere il Napoli»Calhanoglu Inter, occhio alla sorpresa per il suo futuro: Chivu decisivo per convincerlo a restare? Mercato Juventus, sprint Alisson per la porta:...

Di Livio non ha dubbi: «Gasperini sta facendo un miracolo alla Roma. Se la Juve indovina 2/3 giocatori, con Spalletti il prossimo anno può vincere lo Scudetto!»Juventus, per il rinnovo di Spalletti summit dopo la Roma: così può nascere una squadra da Scudetto ma…Pretenderà questi rinforzi! Calciomercato...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Conte dopo il pari col Parma: 'Il sogno scudetto non è spento, ma…'; Conte decide il futuro del Napoli: tutti i nomi dei possibili sostituti per la panchina azzurra; Meno dogmatico, più esperto, elettrico come sempre: Conte è pronto per l'Italia-bis; Parma-Napoli, probabili formazioni: Conte pronto alla sfida con il sorriso.

Il Napoli perde al 'Maradona' dopo più di un anno, prima sconfitta casalinga per Conte in campionato: dalla Lazio alla LazioLa squadra di Conte non perdeva al 'Maradona' in campionato da dicembre 2024, anche in quel caso arrivò una sconfitta casalinga contro la Lazio. Zero k.o del Napoli in tutto il 2025. Gli uomini di ... goal.com

Conte diretta dopo Napoli-Lazio: conferenza e interviste LIVELa squadra di Sarri sbanca il Maradona e i campioni d'Italia abdicano a favore dell'Inter: le parole del tecnico dopo la sconfitta con i biancocelesti ... corrieredellosport.it

Conte prende una lezione di calcio da Sarri (è una candidatura) Ruoli invertiti: il Napoli fa l'inutile possesso palla; la Lazio aggredisce, riparte e segna. La Fondazione Beatles pronta a far causa per il nome Fab Four. De Bruyne novello Diaz. Va fatta una seri facebook

La sincerità di Antonio #Conte: “Obiettivo 2º posto per il #Napoli Il secondo è il primo dei perdenti, arrivare secondi, terzi o quarti non cambia molto. Cambia se vai o non vai in Champions…” x.com