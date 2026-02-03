I lavori nati grazie all’Intelligenza Artificiale e cosa ci attende il futuro

Nei prossimi anni cambieranno molte cose sul mercato del lavoro. L’intelligenza artificiale generativa, i grandi volumi di dati e la possibilità di usare calcoli potenti stanno creando nuove opportunità di occupazione. Quello che oggi sembra ancora in evoluzione diventerà parte della vita quotidiana di aziende e cittadini.

L'adozione diffusa dell'intelligenza artificiale generativa, la disponibilità di grandi volumi di dati e l'accesso a capacità di calcolo prima riservate a pochi hanno aperto uno spazio occupazionale nuovo. In molte aziende l'AI non è più un laboratorio laterale, ma un elemento stabile dei processi. Da qui nasce una domanda concreta di figure professionali che fino a tre anni fa non rientravano nei modelli organizzativi tradizionali, spesso collocate a metà strada tra tecnologia, creatività, governance e conoscenza dei settori.

