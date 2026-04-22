L’iniziativa ’Tutti in gioco’ il calcio nelle scuole Okaka testimonial per l’inclusione

Il Ravenna Fc ha avviato il progetto ‘Tutti in gioco’ che coinvolge le scuole del Comune e delle zone vicine. L’iniziativa mira a promuovere l’inclusione, la partecipazione e i valori educativi attraverso il calcio. Per questa attività il club ha scelto come testimonial un ex calciatore noto per il suo impegno sociale. L’obiettivo è rafforzare il rapporto con il territorio e con le giovani generazioni.

Il Ravenna Fc rafforza il proprio legame con il territorio e con le giovani generazioni attraverso ‘ Tutti in gioco ’, un progetto rivolto alle scuole del Comune e del forese, con l’obiettivo di promuovere inclusione, partecipazione e valori educativi tramite lo sport. L’iniziativa, presentata ieri a Palazzo Merlato, punta a coinvolgere direttamente gli studenti in momenti di confronto sui temi del rispetto, dello spirito di squadra e dell’integrazione, utilizzando il calcio come strumento di crescita personale e collettiva. A sostenere e promuovere l’idea è Stefano Okaka, ambassador del progetto, che ha trovato nel Ravenna il partner ideale per tradurre in realtà un percorso pensato per i più giovani.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’iniziativa. ’Tutti in gioco’, il calcio nelle scuole. Okaka testimonial per l’inclusione “Tutti in Gioco”: il Ravenna FC porta sport e inclusione nelle scuole del territorio Notizie correlate “Tutti in gioco”, il Ravenna porta sport e inclusione nelle scuole del territorio: Okaka ambasciatore d'eccezioneIl Ravenna Fc presenta “Tutti in Gioco”, un progetto rivolto alle scuole di Ravenna, città e forese, con l’obiettivo di promuovere inclusione,... Lavori utili dopo i reati stradali, ora si può anche diventare "testimonial" nelle scuole“Testimonial di Legalità” è il titolo del progetto al centro della convenzione siglata oggi fra Tribunale di Modena, Comune e Ufficio scolastico... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: BPER lancia l’iniziativa Il gioco di squadra ti premia., rivolta a tutte le società e associazioni sportive affiliate FIPAV; A Bari l'Open DaySport per Tutti Sicuro e Inclusivo sabato 18 aprile; SCENDIAMO IN CAMPO PER IL PIANETA: L’INIZIATIVA DELLA LEGA CALCIO SERIE A; Lo sport come diritto di tutti, si rinnova il bando per aiutare alleggerire i costi delle famiglie. L’iniziativa. ’Tutti in gioco’, il calcio nelle scuole. Okaka testimonial per l’inclusioneIl Ravenna Fc rafforza il proprio legame con il territorio e con le giovani generazioni attraverso ‘Tutti in gioco’, un progetto rivolto alle scuole del Comune e del forese, con l’obiettivo di promuov ... sport.quotidiano.net 'Tutti in giostra!': al Luna Park della Fiera di San Giorgio una giornata all'insegna dell'inclusione con attrazioni accessibiliTorna anche quest'anno al Luna Park della Fiera di San Giorgio, a Ferrara, la giornata all'insegna dell'inclusione, con la messa a disposizione delle attrazioni anche per le persone con disabilità. L' ... cronacacomune.it Buongiorno a tutti! Mi chiamo Denise e realizzo pochette e borse fatte a mano in vera pelle. Cucire è la mia più grande passione! Per qualunque info scrivetemi pure, sono a completa disposizione. - facebook.com facebook RT @albertopetro2: Felice risveglio cara Lucia @DavLucia a te e a tutti con Paul Cézanne:Sei donne @dianadep1 @_die_Uta_ @FourreauOlga @Reb… x.com