Da oggi, le persone condannate per reati stradali possono partecipare come testimonial nelle scuole, condividendo le proprie esperienze giudiziarie. Questa possibilità si inserisce in un percorso di riparazione sociale, prevedendo la testimonianza diretta come strumento di sensibilizzazione alla legalità. La normativa in vigore permette di coinvolgere i condannati in attività che mirano a promuovere comportamenti responsabili tra i giovani.

“Testimonial di Legalità” è il titolo del progetto al centro della convenzione siglata oggi fra Tribunale di Modena, Comune e Ufficio scolastico provinciale La testimonianza delle proprie esperienze giudiziarie da parte di condannati come forma di riparazione sociale e sensibilizzazione alla legalità. È l'obiettivo della convenzione siglata lunedì 30 marzo dal Ministero della Giustizia (con il Tribunale di Modena), dal Comune di Modena (con il corpo di Polizia locale) e dall'Ufficio scolastico provinciale di Modena, che si pone l'obiettivo di organizzare lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità come forme alternativa alla pena detentiva. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Lavori utili dopo i reati stradali, ora si può anche diventare "testimonial" nelle scuole

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