Quando una coppia incontra difficoltà a concepire, le domande sulle cause diventano frequenti e comprensibili. Tra le possibili spiegazioni, si considerano anche le cause genetiche, che possono influire sulla fertilità di uno o entrambi i partner. La ricerca di risposte si concentra spesso sulla possibilità di identificare eventuali anomalie o mutazioni che potrebbero ostacolare il concepimento.

Quando non si riesce ad avere una gravidanza le domande sulle cause sono comuni e legittime. Sapere perché non si hanno figli è un modo di spiegare un evento vissuto negativamente e cercare il più possibile delle soluzioni. Le cause dell’infertilità sono diverse, alcune legate allo stile di vita, altre a problemi medici sottostanti, altre ancora a condizioni genetiche. Queste sono le meno conosciute e le più difficili da gestire. L’incidenza delle cause genetiche sull’infertilità. Non è facile stimare quanto spesso l’infertilità ha una causa genetica. Uno studio condotto tra gli uomini con difficoltà riproduttive, ha mostrato come le cause genetiche identificabili con i test attualmente disponibili riguardano circa il 4%.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - L’infertilità può avere cause genetiche?

INFERTILITY: CHALLENGES & OPPORTUNITIES

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