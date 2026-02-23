Tredicenne non può avere documenti per l’espatrio | il caso approda in Parlamento

Un ragazzo di 13 anni non può ottenere i documenti per lasciare l’Italia a causa di un problema burocratico. La famiglia affidataria ha cercato più volte di risolvere la questione senza successo, mentre il giovane resta bloccato in Toscana. La vicenda ha attirato l’attenzione dei politici locali, che ora discutono sulle procedure da migliorare. La situazione rimane irrisolta, lasciando il ragazzo in uno stato di attesa.

Pisa, 23 febbraio 2026 - Finisce in Parlamento il caso del bambino in affidamento a una famiglia della provincia di Pisa che per un vuoto burocratico non può uscire dall’Italia. Come raccontato dalle pagine della Nazione, è un limite legato a un documento mancante che gli impedisce di partecipare alle gite scolastiche, alle opportunità formative all’estero, alle trasferte con la squadra sportiva, alle vacanze fuori dai confini. E ora Paolo, che ha 13 anni, inizia a sentire il peso di una discriminazione a cui i genitori affidatari non riescono a trovare una soluzione, rimpallati tra uffici, ambasciate, burocrazie che non arrivano a niente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Produceva documenti falsi per l’espatrio, arrestato eritreoUn cittadino eritreo è stato arrestato all'aeroporto di Milano-Malpensa mentre tentava di imbarcarsi per Istanbul.

Tredicenne senza identità: "Nostro figlio in affido deve avere i diritti di tutti"Una famiglia vive un grave disagio perché il loro ragazzo di 13 anni, senza documenti, si trova in affidamento e non può accedere ai diritti di tutti i minori.

