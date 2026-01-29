Cavo Dragone | ‘la UE non può avere un esercito’
Il presidente del Comitato militare Nato ha ribadito che le nazioni europee sono sovrane per quanto riguarda le loro forze armate. Ha chiarito che l’Unione europea non può e non deve avere un proprio esercito, sottolineando che la difesa europea dipende ancora principalmente dai paesi membri e dalla NATO. La posizione arriva in un momento di tensioni e discussioni sul ruolo di Bruxelles in materia di sicurezza.
''Le nazioni europee sono sovrane per quanto riguarda le loro forze armate'', ha detto presidente del Comitato militare Nato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
